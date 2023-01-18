عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

غالاطة سراي يهزم ألانيا سبور ويبلغ ربع نهائي كأس تركيا

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 08:10

غالاطة سراي يهزم ألانيا سبور ويبلغ ربع نهائي كأس تركيا
من المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

بلغ غالاطة سراي ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم، الثلاثاء، عقب تغلبه على مضيفه ألانيا سبور بهدفين لواحد ضمن منافسات دور الـ16.

وبدأ غالاطة سراي المباراة بصورة مثالية، ونجح في أخذ الأسبقية عن طريق هدف أحرزه الدنماركي، فيكتور نيلسون، في الدقيقة 16 بصناعة من درايس ميرتينز.

وواصل المهاجم البلجيكي، ميرتنز، تألقه ليتمكن من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعد تمريرة قدمها له زميله لاعب الوسط، بيركان كوتلو.

ومع حلول الدقيقة 67 استطاع الأنغولي، إيفان كافاليرو، تسجيل هدف تقليص الفارق لألانيا سبور، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبات غالاطة سراي ثالث المتأهلين إلى الدور القادم بعد حامل اللقب، سيواس سبور، الذي فاز على كراكابي بيرليك سبور بثلاثية نظيفة، ووصيفه قيصري سبور المتأهل على حساب أنطاليا سبور بعدما هزمه بهدفين دون رد.

بودكاست عرب 48

#غالاطة سراي
#ألانيا سبور
#كأس تركيا
#كرة قدم
#رياضة
#الدوري التركي

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كأس إسبانيا: ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي
كأس إسبانيا: ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي

2023-01-18

3 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتدعيم جبهة كارفاخال
3 لاعبين على طاولة ريال مدريد لتدعيم جبهة كارفاخال

2023-01-17

برشلونة يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر سيتي
برشلونة يستهدف ضم أحد نجوم مانشستر سيتي

2023-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

حالة الطقس: أجواء مشمسة ودافئة

2023-01-17
الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

الاحتلال يعيق دخول السفير الأردني للمسجد الأقصى.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

2023-01-17
وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

وفد سيناتورات أميركي يقاطع سموتريتش وبن غفير خلال زيارته لإسرائيل

2023-01-17
التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

التأمين الوطني: 42.4% من العائلات العربية تعيش بانعدام أمن غذائي

2023-01-17
قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

قبيل تحرره: الشرطة الإسرائيلية تخضع الأسير ماهر يونس للتحقيق

2023-01-17