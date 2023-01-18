غالاطة سراي يهزم ألانيا سبور ويبلغ ربع نهائي كأس تركيا

بلغ غالاطة سراي ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم، الثلاثاء، عقب تغلبه على مضيفه ألانيا سبور بهدفين لواحد ضمن منافسات دور الـ16.

وبدأ غالاطة سراي المباراة بصورة مثالية، ونجح في أخذ الأسبقية عن طريق هدف أحرزه الدنماركي، فيكتور نيلسون، في الدقيقة 16 بصناعة من درايس ميرتينز.

وواصل المهاجم البلجيكي، ميرتنز، تألقه ليتمكن من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعد تمريرة قدمها له زميله لاعب الوسط، بيركان كوتلو.

ومع حلول الدقيقة 67 استطاع الأنغولي، إيفان كافاليرو، تسجيل هدف تقليص الفارق لألانيا سبور، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبات غالاطة سراي ثالث المتأهلين إلى الدور القادم بعد حامل اللقب، سيواس سبور، الذي فاز على كراكابي بيرليك سبور بثلاثية نظيفة، ووصيفه قيصري سبور المتأهل على حساب أنطاليا سبور بعدما هزمه بهدفين دون رد.