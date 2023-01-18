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كأس إسبانيا: ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 07:54

كأس إسبانيا: ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي
من مباراة ريال سوسييداد وريال مايوركا، الثلاثاء (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزيهما على ريال مايوركا 1- صفر وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها تباعا في الدور الـ16، الثلاثاء.

وفي المباراة الأولى، سجّل لاعب الوسط الشاب روبر نافارو هدف الفوز لسوسييداد المحلّق هذا الموسم (5).

ويقدّم سوسييداد عروضا نارية هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع. كما لا يبتعد الفريق سوى ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث وست نقاط عن برشلونة المتصدر.

وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو ألافيس بفضل هدف الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش (48).

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء (Getty Images)

ويواجه الفريق الأندلسي موسما سيئا بكل ما للكلمة من معنى حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير ويواجه خطرا جديا بالهبوط من "لاليغا".

وكان ريال بيتيس تُوج بلقب المسابقة العام الماضي بعد فوزه على فالنسيا في النهائي بركلات الترجيح.

وتستكمل مباريات هذا الدور، اليوم الأربعاء، حيث يلعب أتلتيكو مدريد مع ليفانتي، فيما يخوض برشلونة وريال مدريد مباراتيهما، الخميس، أمام نادي أتلتيكو سبتة وفياريال تباعا.

بودكاست عرب 48

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#كرة قدم
#ريال سوسييداد
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