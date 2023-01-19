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دوري "أن بي ايه": آدامز يمنح ممفيس فوزه الـ11 تواليا ودنفر يبقى في الصدارة

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 11:30

دوري "أن بي ايه": آدامز يمنح ممفيس فوزه الـ11 تواليا ودنفر يبقى في الصدارة
من المباراة (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

سجّل النيوزيلندي ستيفن آدامز سلة الفوز في الثواني الأخيرة ليقود ممفيس غريزليز إلى فوزه الحادي عشر تواليًا، الأربعاء، على حساب كليفلاند كافالييرز 115-114 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق آدامز سلّة الفوز للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تابع محاولة زميله غا مورانت قبل 17 ثانية من نهاية المباراة النارية على ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس.

ومن ثمّ قام لاعب ممفيس ديلون بروكس بمجهود دفاعي من خلال التصدي لمحاولة لاعب كافالييرز داريوس غارلاند الثلاثية في الثانية الأخيرة.

وقال بروكس بعد المباراة إنه "لدينا مجموعة من الأبطال هناك وهم جاهزون للعب في كل ليلة".

وعادلت سلسلة ممفيس من 11 فوزا متتاليا رقمه القياسي السابق في هذا المجال، والذي حققه الموسم الماضي، ليعزّز سجله هذا الموسم إلى 31 فوزا و13 خسارة في المنطقة الغربية، خلف دنفر ناغتس متصدر الترتيب بـ32 فوزا و13 خسارة.

وجاءت المباراة متقاربة جدا ولم تحسم سوى في الثواني الأخيرة حيث تبادل الفريقان التقدم 16 مرة.

وبدا ممفيس في طريقه لتحقيق فوز كبير خلال الربع الثاني بعدما تقدم بفارق وصل إلى 19 نقطة. لكنّ الرد جاء قويا من كليفلاند وبدا قادرا على انتزاع الفوز عندما تقدم 114-111 قبل أقل من دقيقة لنهاية المباراة. وأحرز مورانت رميتين حرتين قبل أن يضيع كليفلاند الكرة بشكل مكلف جدا، ليستفيد مورانت ويخترق نحو السلة، وعلى الرغم من عدم نجاحه تمكن زميله آدامز من متابعة الكرة وتسجيل السلة الحاسمة.

وكان ديزموند باين أفضل مسجل لغريزليز بـ25 نقطة، وأضاف مورانت 24 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة. كذلك، أضاف غارين جاكسون جونيور 15 نقطة وآدامز 13 نقطة مع عشر متابعات.

من جهة أخرى، أحرز الصربي نيكولا يوكيتش 31 نقطة وثلاثية مزدوجة جديدة ليؤكد على صدارة فريقه للمنطقة الغربية إثر الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 122-118.

وفي لوس أنجليس، تعملق ليبرون جيمس بأداء هجومي رفيع، لكنه لم يستطع تجنيب ليكرز الخسارة أمام ساكرامنتو كينغز 111-116.

وأحرز ديغونتي موراي 30 نقطة ليقود أتلانتا هوكس للفوز على مافريكس 130-122.

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#أن بي ايه
#كرة سلة
#ستيفن آدامز
#ممفيس غريزليز
#كليفلاند كافالييرز

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