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البرازيلي ألفيس رهن الاعتقال بإسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 23:32

البرازيلي ألفيس رهن الاعتقال بإسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي
ألفيس (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قضت محكمة إسبانية، الجمعة، باعتقال المدافع البرازيلي، داني ألفيس، من دون الإفراج بكفالة، بعد اعتقاله في برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة.

وقالت المحكمة في بيان إن قاضيًا في برشلونة اتخذ هذه الخطوة بعد استجواب اللاعب البالغ 39 عامًا بشأن "أحداث يُزعم أنها وقعت في ملهى ليلي".

وقال مصدر مقرب من الملف إن القاضي اتخذ الخطوة التي طلبها المدعون العامون لأن المحكمة اعتبرت أن هناك خطرًا من محاولة لاعب برشلونة السابق الفرار.

وكان ألفيس قد احتُجز في وقت سابق من يوم الجمعة بعد استدعائه إلى مركز شرطة برشلونة قبل المثول أمام القاضي.

وقالت الشرطة الكاتالونية إنها تلقت شكوى في 2 كانون الثاني/يناير من امرأة اتهمت ألفيس بالاعتداء الجنسي.

وفي حين رفضت الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن القضية، قال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس" إن ألفيس متهم بالاغتصاب.

وأضاف المصدر أن المرأة كررت اتهامها أمام القاضي يوم الجمعة.

وحسب الصحف المحلية، حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وقالت صحيفة "أي بي سي" اليومية إن المزاعم تقول إن ألفيس وضع يديه داخل الملابس الداخلية لامرأة من دون موافقتها بينما كانت ترقص مع أصدقائها ثم تبعها إلى المرحاض.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها "فتحت تحقيقًا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم" من دون ذكر اسم اللاعب.

وأكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت لكنه نفى ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال لقناة "أنتينا 3" في وقت سابق من هذا الشهر إنه "لم ير" المرأة من قبل.

وأضاف لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق "كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين".

وقالت زوجته، عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانس، لقناة "أنتينا 3" في التاسع من الشهر الحالي إن زوجها "خرج لتناول العشاء مع الأصدقاء...لقد خرج للرقص والاستمتاع بالموسيقى كما يحلو له، ولم يحدث أي سلوك خطأ...أعرف مدى احترامه".

وأمضى ألفيس إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كاتالونيا بعد مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، حيث بات اللاعب الأكبر سنًا الذي يدافع عن ألوان "سيليساو" في النهائيات، وقبل العودة إلى ناديه الحالي بوماس أونام المكسيكي.

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#داني ألفيس

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