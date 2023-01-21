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ما حقيقة اقتراب زيدان من تدريب يوفنتوس؟

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 11:54

ما حقيقة اقتراب زيدان من تدريب يوفنتوس؟
زيدان (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق تقارير صحفي إلى حقيقة اقتراب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، من تدريب يوفنتوس الإيطالي.

وسبق أن ذكر الزميل السابق لزيدان، ليونيل شاربونييه، أن الأول قد يتولى تدريب اليوفي في خطوته القادمة.

وحسب ما نقلت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن إدارة يوفنتوس لا تنوي التخلي عن ماسيمليانو أليغري، إلا في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن زيدان مجبر على انتظار قرار يوفنتوس في شهر حزيران/يونيو المقبل، إذا أراد تدريب السيدة العجوز في الموسم الجديد.

وكان يوفنتوس قد تعرض مؤخرا لعقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، عقب تورطه في قضية تلاعب بالصفقات.

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#زين الدين زيدان

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