برشلونة يحقق الأهم ويعزز صدارته للدوري

عرب ٤٨ / أ ف ب

حقق برشلونة الأهم وعزز صدارته بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-0، مساء الأحد، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وعزز برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب كأس السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية في الرياض، موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة موسعا الفارق مؤقتا إلى ست نقاط عن النادي الملكي حامل اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي الذي أقام لاعبوه ممرا شرفيا للنادي الكاتالوني قبل بداية المباراة تهنئة على تتويجه بكأس السوبر، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس بسبب الإيقاف، وأبقى مدربه تشافي هرنانديز على لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ والمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو على دكة البدلاء.

واحتفل النادي الكاتالوني بقائده سيرجيو بوسكيتس الذي تخطى حاجز 700 مباراة بألوانه.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي الكاتالوني إثر تسديدة قوية للدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من خارج المنطقة أبعدها الحارس دافيد سوريا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (7).

وجرب غافي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس سوريا (30).

ونجح بيدري في افتتاح التسجيل عندما استغل تمريرة عرضية رائعة للبرازيلي رافينيا تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (35).

وهو الهدف الرابع لبيدري في الدوري هذا الموسم.

وأنقذ الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن مرماه من هدف التعادل بتصديه لانفراد بورخا مايورال الذي استغل كرة خاطئة من بيدري (42).

وانتظر برشلونة الدقيقة 85 لتهديد مرمى خيتافي بتسديدة للبديل الدولي العاجي فرانك كيسييه من داخل المنطقة أبعدها الحارس سوريا ببراعة.

وتابع تير شتيغن تألقه وأنقذ مرماه من هدف التعادل بتصديه لرأسية البديل خوانمي لاتاسيا من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية (90+3).

وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوز قاتل على ضيفه جيرونا 1-0.

وسجل دانيال باريخو الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+11 بعد أن تصدى الحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا لركلة من العلامة ذاتها سددها جيرارد مورينو في الدقيقة 90.

ورفع فياريال رصيده إلى 31 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الرابع والفائز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة السبت.

وكان فريق المدرب كيكي سيتيين اكتفى بالتعادل الايجابي 1-1 في المرحلة السابقة ضد مضيفه سيلتا فيغو، وحقق الأحد انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات في الليغا.

واستفاد فياريال من النقص العددي للضيوف في الدقائق الأخيرة بعد طرد المدافع الاوروغواياني سانتياغو بوينو بعد إنذار ثان (78).

ووضع فياريال حدًا لسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة لجيرونا العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعادل إلتشي مع أوساسونا بهدف لخوسيه أنخيل كارمونا (67) مقابل هدف للأرجنتيني شيمي أفيلا (20).