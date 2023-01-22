ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

تطرق مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، إلى مصيره بعد العقوبة التي تعرض لها فريقه بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي.

وذكر أليغري في تصريحات له قبل مباراة أتالانتا "أمامنا مباراة مهمة وخاصة بعد العقوبة، علينا أن نكون متحدين أكثر".

وأكد أنه "يجب مواصلة العمل، علينا التفكير فقط في الملعب، الأمور القضائية تخص النادي، سيكون هناك استئناف، وبالنظر لجدول الدوري علينا الفوز حتى نصل إلى 25 نقطة".

وعن خصم 15 نقطة، علق "لا شيء، لا يزال يتعين علينا تسجيل النقاط، علينا الفوز للوصول إلى المركز السابع، ثم لدينا الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، علينا بذل قصارى جهدنا".

ونوه "في يوفنتوس لا يمكن أن تلعب باستهانة، قبل العقوبة جمع يوفنتوس 37 نقطة ولديه كل الفرص للوجود في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وربما لقب الكالتشيو".

وأردف "يجب أن نقوم بواجبنا لأن الحكم النهائي سيكون في غضون شهرين، يجب ألا نسمح لأنفسنا أن نصل إلى هناك في حالة ندم لعدم قيامنا بما كان علينا القيام به".

ولفت "خرجنا من أحداث رحيل مجلس الإدارة بكل هدوء، وقبل كل شيء بالتزام وتصميم على فعل ما يتعين علينا القيام به وهو الفوز".

وسئل أليغري حول خططه وعما إذا كان سيغادر يوفنتوس في حال استبعاد النادي من مسابقات أوروبا، ليرد "أنا مدرب يوفنتوس وسأظل كذلك إلا إذا طردوني، هناك أوقات يتعين علينا فيها التحلي بالمسؤولية وأن نكون رجالا في الأوقات الصعبة".

وعما قاله للاعبين بعد الحكم، أوضح "ليس هناك حاجة لاختراع الكثير من الكلمات، الفريق يعرف ما يجب القيام به، ولم يتغير أي شيء بالنسبة لنا".

وأتم "يجب أن نمتلك القوة الداخلية وأن نعود لوضعنا الطبيعي، أنا مقتنع بأن اللاعبين سيفعلون ما بوسعهم لتحقيق أقصى استفادة".