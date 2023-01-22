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موكوكو يصدم برشلونة ويقرر البقاء مع دورتموند

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 00:19

موكوكو يصدم برشلونة ويقرر البقاء مع دورتموند
موكوكو (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

قرر النجم الألماني الشاب، يوسفا موكوكو، البقاء مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما أبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بالحصول على خدماته.

وأعلن دورتموند أن موكوكو البالغ من العمر 18 عاما مدد عقده مع النادي حتى حزيران/ يونيو 2026. كان من المقرر أن ينتهي عقد موكوكو في نهاية الموسم، وكانت هناك تكهنات بأنه قد يغادر إلى فريق آخر براتب أعلى في صفقة انتقال حر.

وطلب دورتموند من المهاجم اتخاذ قرار بطريقة أو بأخرى قبل مباراة يوم الأحد في أوغسبورغ.

من الواضح أن رده كان الموافقة على ما وصفه المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل بأنه "عرض جذاب للغاية".

وأصبح موكوكو أصغر لاعب يمثل منتخب ألمانيا في كأس العالم للرجال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو أفضل هدافي دورتموند في الدوري الألماني برصيد ستة أهداف في 14 مباراة.

وولد موكوكو في الكاميرون وترعرع في ألمانيا. ودفع سجله التهديفي الغزير في بطولات الشباب رابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) إلى إعادة صياغة اللوائح حتى يتمكن من الظهور لأول مرة بالدوري في سن 16، بدلا من الحد الأدنى لسن 17 عاما.

وأصبح بالفعل أصغر لاعب سنا يلعب في الدوري الألماني غداة عيد ميلاده السادس عشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وبعدها بأقل من ثلاثة أسابيع، أصبح أصغر لاعب يظهر في دوري أبطال أوروبا.

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#يوسفا موكوكو
#بوروسيا دورتموند
#برشلونة

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