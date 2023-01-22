هل تحرك ريال مدريد مجددا لضم مبابي بعد مونديال قطر؟

لا يزال اسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، يتردد فيما لو كان هناك اهتمام جديد من جانب ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومؤخرا، ترددت تقارير حول تحرك الفريق الملكي مجددا لضم مبابي وخصوصًا بعد مشاركته في مونديال قطر.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن "قصة مبابي مع ريال مدريد لم تنته بعد، وهناك رغبة لدى ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب".

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يزال يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي مبابي، وطبق فعليا ذلك بالتحرك مرة أخرى بعد مونديال قطر.

ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد نفت بشكل رسمي إجراء أي اتصال بممثلي مبابي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن "اسم مبابي لا يناقش أبدا في اجتماعات إدارة الريال، وأن مسؤولي الفريق يتابعون أي أخبار تتعلق به وعلاقته بسان جيرمان كمتفرجين فقط".