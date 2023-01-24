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إمبولي يُسقط إنتر بهدفٍ نظيف في "جوزيبي مياتزا"

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 10:06

إمبولي يُسقط إنتر بهدفٍ نظيف في "جوزيبي مياتزا"
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

تعرض إنتر ميلان لهزيمة مفاجئة على ملعبه "جوزيبي مياتزا" بسقوطه أمام إمبولي بهدفٍ دون رد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

لعب إمبولي شوط أول تكتيكي بامتياز، استطاع خلاله إيقاف تحركات لاوتارو مارتينيز الخطيرة وعزل المهاجم الآخر خوان كوريا عن باقي خطوط فريق إنتر الذي تعرض لضربة موجعة بعد طرد مدافع ميلان سكرينيار في الدقيقة 40 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل إمبولي تأثر إنتر بالنقص العددي في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 66 من مرتدة سريعة وصلت منها الكرة إلى نديم بيرامي الذي مرر بدوره إلى البديل توماسو بالدانزي ليُسدد الأخير بقوة في الشباك.

وبهذا رفع إمبولي رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، بينما تجرع إنتر ميلان خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم ليتوقف عند 37 نقطة بالمركز الثالث.

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#الدوري الإيطالي
#سيري آ
#كرة القدم
#إنتر ميلان
#إمبولي

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