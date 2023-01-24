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شكرينيار لن يمدّد عقده مع إنتر ميلان

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 13:53

شكرينيار لن يمدّد عقده مع إنتر ميلان
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

لن يمدّد المدافع السلوفاكي الدولي، ميلان شكرينيار، عقده مع إنتر ميلان الإيطالي، بحسب ما كشف مدير أعماله، في ظل تكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلّق روبرتو سيستيتشي، أمس الإثنين، في حديث تلفزيوني على تكهنات رحيل شكرينيار الذي نال أول بطاقة حمراء في خمسة مواسم ونصف مع إنتر، بعد طرده خلال الخسارة ضد إمبولي (0-1) "أبلَغْنا النادي بالفعل ان شكرينيار لن يمدّد عقده ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى".

وتابع وكيل قلب الدفاع الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومباردي بعد خمسة أشهر "إنتر هو من وضعه في سوق الانتقالات الصيف الماضي. لم يكن قرار اللاعب. هذا الخيار أدى إلى تفاوض بين إنتر وباريس سان جيرمان. لقد تم إبلاغنا بذلك. في لحظة معينة، توقفت المفاوضات، قبلنا بذلك، اللاعب أيضا، باحترافية واحتراما لعقده".

بدوره، قال مدرب سان جيرمان، كريستوف غالتييه، أمس، في حديث لقناة "بي إن سبورتس" إنه "لا أعرف ما إذا كان سيأتي هذا الشتاء أو في الصيف. تابعناه لفترة طويلة، واعتقدنا أننا سنضمه الصيف الماضي، لكن ذلك لم يحصل".

ويحمل شكرينيار (27 عاما و58 مباراة دولية) ألوان إنتر منذ العام 2017 قادما من سمبدوريا، فيما استهل مشواره محليا مع جيلينا.

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#إنتر ميلان
#ميلان شكرينيار
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