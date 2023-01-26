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برشلونة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 07:53

برشلونة أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء، عقب تغلبه على نظيره ريال سوسييداد بهدفٍ دون رد في استاد "كامب نو".

قدم الفريقان في الشوط الأول عرضا ممتعا تخلله عديد المحاولات الهجومية الخطيرة، والتي كان أبرزها كرة الياباني كوبو التي ردتها العارضة الأفقية للمرمى الكتالوني في الدقيقة 30.

وعرفت الدقيقة 40 نقطة تحول أساسية في المباراة تمثلت بطرد بريس مينديز، متوسط ميدان سوسييداد، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف قام به ضد قائد برشلونة، سيرجيو بوسكتس.

ومنحت حالة الطرد برشلونة أريحية كبيرة في الشوط الثاني، حيث استغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الخصم وضغطوا باستمرار ليتمكن الفرنسي، عثمان ديمبلي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 52 بعد تمريرة من مواطنه جيوليس كوندي.

وبهذا يكون برشلونة أول الواصلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الملك، في انتظار بقية المواجهات، حيث يلاقي أوساسونا إشبيلية، ويلعب فالنسيا أمام أتلتيك بلباو، ويستضيف ريال مدريد جاره الأتلتيكو في لقاء ديربي منتظر، اليوم الخميس.

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#برشلونة
#ريال سوسييداد
#كرة قدم
#كأس ملك إسبانيا
#رياضة

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