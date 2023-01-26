مدير بايرن ميونيخ ينتقد غنابري"الهاوي"

انتقد المدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ الألماني، حسن صالح حميدجيتش، المهاجم الدولي سيرج غنابري، بسبب تصرفه "الهاوي" بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس خلال يوم راحة، معتبرا أن لقب الدوري على المحك بعد تعادلين متتاليين للفريق البافاري.

توجه غنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه ضد لايبزيغ 1-1، الجمعة، ونشر صورا من رحلته على شبكة التواصل الاجتماعي. وعاد إلى الفريق في مباراة، الثلاثاء، مع كولونيا، لكن تم استبداله في الشوط الأول حيث احتاج بايرن إلى هدف في الدقيقة 90 لإنقاذ تعادل آخر 1-1.

وقال حميدجيتش إن "هذا تصرف هواة. هذا بالضبط ما لا أحبه. ليس في فريق بايرن ميونيخ من يذهب للعبث عندما تكون هناك عطلة. يوم العطلة مخصص للراحة حتى تتمكن من الرجوع بقوة في المباراة التالية. سنتحدث عن ذلك. بالطبع هناك ضرورة للتحدث".

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في منتصف مشوار الدوري، وكان على وشك خسارته الثانية هذا الموسم، لولا تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة للدولي يوزوا كيميش في الوقت القاتل أمام كولن.