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باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نافاس

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 17:37

باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نافاس
نافاس (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، الجمعة، أن فريقه مستعد للاستماع إلى رغبة حارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، بالرحيل ولكن من دون اتخاذ "أي قرار بشأن مستقبله".

وقال المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عقده قبل استقبال رينس ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الأحد "كيلور منافس من الطراز الرفيع، وهو مثالي في العمل منذ بداية الموسم. عين الحارس الأوّل للفريق في مسابقة الكأس وأثق به".

وتابع "ولكن هناك ما يشعر به، وأعرف جيدا أن الإدارة الرياضية تستمع له. بالنسبة لكيلور الرجل في مسيرته، علينا أن نحترمه، الاستماع إليه، ولكن اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله".

وحسب صحيفة "ليكيب"، فقد منح نافاس (36 عاما) بديل الإيطالي جانلويجي دوناروما بين الخشبات الثلاث فريق نوتنغهام فوريست الإنجليزي موافقته للانضمام إلى صفوفه.

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#باريس سان جيرمان
#كريستوف غالتييه
#كيلور نافاس

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