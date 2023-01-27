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مدرب برشلونة يحسم موقفه من بقاء ديمبلي

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 17:47

مدرب برشلونة يحسم موقفه من بقاء ديمبلي
تشافي وديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

حسم مدرب برشلونة الإسباني، تشاف هيرنانديز، مصير الفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما أبلغ إدارة الفريق موقفه من بقاء اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع الفريق الكاتالوني في صيف 2024.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "عثمان لاعب مهم جدا بالنسبة لي. لديه الكثير من الجودة، وهو لاعب مختلف".

وأضاف "لقد أخبرت النادي واللاعب أنني أتمنى أن يبقى معنا لسنوات عديدة، بالنسبة لي أتمنى استمراره".

وتابع "من الصعب العثور على هذا النوع من اللاعبين؛ لأنه لا يوجد الكثير. هو لاعب حاسم في المواجهات الفردية، ونحن منحناه كل الثقة وراحة البال من أجل تقديم مستويات أفضل".

وزاد "لقد غير من عقليته، وبالنسبة لنا هو لاعب مهم للغاية، وهو يظهر لنا ذلك كل أسبوع، ففي المواجهات الفردية (لاعب ضد لاعب) فهو مميز بشكل لافت".

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#تشافي هيرنانديز
#عثمان ديمبلي
#برشلونة

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