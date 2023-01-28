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بطولة فرنسا: لوريان يحرم رين من الضغط على مرسيليا وموناكو

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 06:10

بطولة فرنسا: لوريان يحرم رين من الضغط على مرسيليا وموناكو
لاعبو لوريان (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حرم نادي لوريان ضيفه رين من الضغط على مرسيليا وموناكو عندما تغلب عليه 2-1، مساء أمس الجمعة، على ملعب "موستوار" في افتتاح المرحلة العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وحسم لوريان نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدولي التونسي منتصر الطالبي (13) وثيو لو بري (31)، فيما سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة 73 عبر فلافيان تاي.

وكان رين الخامس يأمل في استغلال القمة المرتقبة بين مرسيليا الثالث (42 نقطة) وموناكو الرابع (37 نقطة) على ملعب "فيلودروم"، اليوم السبت، لتجاوز فريق الإمارة أو تقليص الفارق عن الفريق المتوسطي، لكنه مني بخسارته الخامسة هذا الموسم.

في المقابل، عاد لوريان إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة فحقق فوزه العاشر هذا الموسم وارتقى إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليل الذي يحل ضيفا على نيس، غدا الأحد.

ويلعب، اليوم، أيضا تروا مع لنس، وغدا أوكسير مع مونبلييه، وبريست مع أنجيه، وستراسبورغ مع تولوز، وكليرمون فيران مع نانت، وأجاكسيو مع ليون، وباريس سان جيرمان مع رينس.

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#بطولة فرنسا
#كرة قدم
#لوريان
#رين
#مرسيليا
#موناكو

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