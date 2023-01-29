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المغربي أوناحي ينتقل إلى وجهة جديدة

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 01:56

المغربي أوناحي ينتقل إلى وجهة جديدة
أوناحي (Gettyimages)
عرب ٤٨

انتقل اللاعب المغربي، عز الدين أوناحي، إلى فريق جديد في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولفت أوناحي الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر، وكان مرشحا لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وأعلن فريق مارسيليا عن توصله لاتفاق رسمي مع أنجيه، من أجل ضم أوناحي في الميركاتو الجاري.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، قد أكدت أن أوناحي تغيب السبت، عن المران الصباحي لنادي أنجيه، من أجل استكمال صفقة انتقاله إلى مارسيليا.

وكشفت "مونت كارلو" أن مارسيليا أكمل اتفاقه مع أنجيه على شراء أوناحي مقابل 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلا.

وارتبط أوناحي أيضا بالانتقال إلى برشلونة وليدز ونابولي وليستر سيتي وميلان، عقب تألقه بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

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#مارسيليا
#عز الدين أوناحي
#أنجيه
#الدوري الفرنسي

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