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بايرن يواصل نزف النقاط بتعادل ثالث على التوالي

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 05:48

بايرن يواصل نزف النقاط بتعادل ثالث على التوالي
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

واصل بايرن ميونخ نزيف النقاط بتعادله على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله، السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

أخذ بايرن الأسبقية بهدف جاء في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية مثالية أرسلها توماس مولر إلى زميله ليروي ساني الذي تابعها بلمسة واحدة في الجهة اليسرى لمرمى الضيوف.

وتمكن آينتراخت من إدراك التعادل بفضل هجمة مرتدة قادها الياباني دايتشي كامادا وأنهاها الفرنسي رندال كولو بتصويبة قوية عن يسار الحارس البافاري يان سومير في الدقيقة 69.

وبهذا سجل بايرن تعادله الثالث تواليا في الدوري هذا الموسم، بعد تعثره في الجولتين السابقتين أمام لايبزيغ وكولن بهدف لمثله أيضا، علما أنه لم يُحقق أي انتصار منذ مطلع العام 2023.

ولا يزال بايرن ميونخ متصدرا لجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، في حين صعد آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الخامس مؤقتا بوصوله إلى النقطة 32.

بودكاست عرب 48

#الدوري الألماني
#بوندسليغا
#كرة قدم
#بايرن ميونخ
#آينتراخت فرانكفورت
#رياضة
#ملاعب

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