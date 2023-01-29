غوستو ينتقل إلى تشيلسي مقابل 30 مليون يورو

أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا انتقال ظهيره الأيمن، مالو غوستو، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت لمدة سبع سنوات ونصف لغاية العام 2030.

قبل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشر الدوري الممتاز، سيبقى غوستو (19 عاما) مع تاسع الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

وبات غوستو سابع صفقة لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد الأوكراني ميخايلو مودريك والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسي بنوا بادياشيل ونوني مادويكي والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم غوستو إلى أولمبيك ليون في سن الرابعة عشرة قادما من إف سي بورغوان- غاليو، لكن الأمور تسارعت بالنسبة للمدافع الذي بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط، حيث وقع أول عقد احترافي له في كانون الأول/ ديسمبر 2020 قبل أن يبدأ في دوري الدرجة الأولى ضد سانت إتيان في كانون الثاني/ يناير 2021.

وفرض غوستو نفسه أساسيا في التشكيلة على حساب ليو دوبوا الذي انتقل هذا الصيف إلى غلطة سراي التركي، فلعب 77 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات مع ليون.

وعلق ليون على انتقال غوستو إلى تشيلسي قائلا في بيان صحافي إنه "يأسف أولمبيك ليون لعدم تمكنه من الحفاظ على أحد مواهبه العظيمة التي تكونت في أكاديمية النادي، لكنه يظل سعيدًا بالقدرة على الاعتماد عليه خلال هذا الجزء الثاني من الموسم".

وكان من الصعب على ليون رفض صفقة بقيمة 30 مليون يورو على الرغم من رغبته التي أعرب عنها في الصيف الماضي لجماهيره ومجموعات الألتراس على وجه الخصوص، في الاعتماد على الحمض النووي للنادي.

وفي ذلك الصدد، سجل ليون عودة مهاجمه ألكسندر لاكازيت ولاعب وسطه كورنتان توليسو إلى صفوفه قادمين من أرسنال الإنجليزي وبايرين ميونيخ الألماني في سعيه إلى العودة إلى قمة الدوري بعدما حل ثامنا الموسم الماضي، ما حرمه من حجز مقعد في إحدى المسابقات القارية.

وتسارع نشاط ليون في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية بإعارته رومان فيفر إلى لوريان، السبت، وقبله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي إلى رين، الخميس.