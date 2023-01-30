التصنيف العالمي: ديوكوفيتش يستعيد عرشه ونادال سادسا

عرب ٤٨ / أ ف ب

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين غداة تتويجه بلقبه القياسي العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

وارتقى الصربي أربعة مراكز بفضل لقبه الكبير الـ22 في مسيرته الاحترافية فعاد إلى عرشه متفوقا على الإسباني كارلوس ألكاراس أبرز الغائبين عن البطولة الأسترالية.

وأصبح اللاعب البالغ 35 عاما الرقم واحد عالميا للأسبوع 374 منذ تموز/يوليو 2011 عندما صعد إلى قمة التصنيف العالمي.

من جهته، صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف ديوكوفيتش في ملبورن، مركزا واحدا وصار ثالثا على حساب النرويجي كاسبر رود، معادلا أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعدما كان بلغه للمرة الأولى في آب/أغسطس 2021.

بدوره، صعد الروسي أندري روبليف، ضحية ديوكوفيتش في ربع النهائي، مرتبة واحدة وأصبح خامسا، فيما تراجع الإسباني رافاييل نادال أربعة مراكز إلى المرتبة السادسة بفقدانه لقب بطولة أستراليا إثر خروجه من الدور الثاني.

وحقق الأميركي تومي بول أكبر قفزة في التصنيف بين العشرين الأوائل بعدما بلغ نصف النهائي وخرج على يد ديوكوفيتش أيضا، حيث ارتقى 16 مركزا إلى التاسع عشر، فيما صعد الروسي الآخر كارين خاتشانوف الذي خرج من دور الأربعة على يد تسيتسسباس، سبعة مراكز وبات ثالثا عشر.

وقفز الأميركي الآخر بن شيلتون الذي خرج من ربع النهائي على يد مواطنه بول 45 مركزا وأصبح في المركز الرابع والأربعين.

ولدى السيدات، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المركز الثاني عقب تتويجها بلقب البطولة الأسترالية حيث ارتقت ثلاثة مراكز رافعة رصيدها إلى 6100 نقطة على حساب التونسية أنس جابر، لكنها بعيدة كثيرا عن البولندية إيغا شفيونتيك المتصدرة (10485 نقطة).

واستعادت سابالينكا المركز الثاني الذي كانت احتلته للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية في آب/أغسطس 2021.

أما وصيفتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فكسبت 15 مركزا وصارت عاشرة.

وتراجعت أيضا مركزا واحدا الأميركية جيسيكا بيغولا (رابعة) والفرنسية كارولين غارسيا (خامسة).

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7070 نقطة (+4)

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730 (-1)

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 6195 (+1)

4. كاسبر رود (النروج) 5765 (-1)

5. أندري روبليف (روسيا) 3930 (+1)

6. رافاييل نادال (إسبانيا) 3815 (-4)

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3715 (-1)

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3410 (+1)

9. هولغر رونه (الدانمارك) 3046 (+1)

10. هوبرت هوركاتش (بولندا) 2995 (+1).

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10485 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100 (+3)

3. أنس جابر (تونس) 5210 (-1)

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5000 (-1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4645 (-1)

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3992 (+1)

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3811 (-1)

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3380

9. بليندا بنتشيتش (سويسرا) 2905

10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2815 (+15).