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بطولة إنجلترا: يونايتد يفتقد إريكسن حتى أيار

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 15:32

بطولة إنجلترا: يونايتد يفتقد إريكسن حتى أيار
كريستيان إريكسن (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

يغيب لاعب وسط مانشستر يونايتد، الدنماركي كريستيان إريكسن، عن الملاعب حتى مطلع أيار/ مايو المقبل، بسبب إصابة في كاحله تعرّض لها خلال الفوز على ريدينغ في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بحسب ما أعلن "الشياطين الحمر"، اليوم الثلاثاء.

وترك إريكسن ملعب أولد ترافورد على العكازات، السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينغ، أندي كارول، في المباراة خلال الدور الرابع.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاما ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد آرسنال المتصدر في 22 كانون الثاني/ يناير.

وقال يونايتد في بيان إنه "يغيب كريستيان إريكسن عن المنافسات لفترة غير محدّدة بسبب إصابة بالكاحل تعرض لها خلال الفوز على ريدينغ في الكأس، يوم السبت".

وأضاف أنه "مع استمرار التقصي، تشير التقديرات الأولية إلى أن إريكسن سيغيب حتى نهاية نيسان/ أبريل أو مطلع أيار/ مايو".

وأمل يونايتد في عودة اللاعب الدنماركي الذي نجا بمعجزة إثر إصابته بنوبة قلبية خلال كأس أوروبا عام 2021 "لخوض المراحل الأخيرة من المسابقة".

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#بطولة إنجلترا
#مانشستر يونايتد
#كريستيان إريكسن
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