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فيورنتينا يضم المغربي صابيري ويبقيه معارا مع سامبدوريا

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 14:03

فيورنتينا يضم المغربي صابيري ويبقيه معارا مع سامبدوريا
المغربي صابيري (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد نادي فيورنتينا الإيطالي مع صانع الألعاب الدولي المغربي، عبد الحميد صابيري، من سامبدوريا، وأعاره مباشرة إلى الأخير حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الواقع في فلورنسا مساء الثلاثاء في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية "يُسر نادي فيورنتينا أن يعلن عن التوقيع مع عبد الحميد صابيري بصفقة دائمة من سامبدوريا".

وأضاف "سيبقى لاعب الوسط المهاجم في سامبدوريا على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران/يونيو 2030".

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة بلغت قرابة أربعة ملايين يورو موقعًا على عقد حتى 2026.

وكتب صابيري عبر حسابه على "إنستغرام": "أريد أن أغتنم الفرصة لأشكر سامبدوريا لمساعدتي في الحصول على هذه الفرصة. أنا سعيد لمواصلة ارتداء قميصكم حتى نهاية الموسم. أعدكم بأن أقدّم كل ما لديّ حتى الثانية الأخيرة لتحقيق حلمنا".

وأضاف "أنا متحمس وسعيد لكي أكون قريبًا جزءا من عائلة فيورنتينا".

وكان صابيري (26 عامًا) ضمن منتخب المغرب الذي صنع التاريخ في مونديال قطر 2022 بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

وشارك أساسيًا في مباراتين ودخل من مقاعد الاحتياط في ثلاث مباريات.

ووُلد صابيري في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في كلميمة في المغرب وبدأ مسيرته كشاب في ألمانيا ولعب على الصعيد الاحترافي للمرة الاولى مع نورمبرغ في 2016، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد عام 2017 ولعب معه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاد إلى ألمانيا من بوابة باديربورن في 2019 ومن ثم إلى ايطاليا مع أسكولي في 2020 وبعدها إلى سامبدوريا في مطلع 2022.

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#فيورنتينا
#عبد الحميد صابيري
#سامبدوريا

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