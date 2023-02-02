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برشلونة يعود بثلاث نقاط غالية من معقل ريال بيتيس

تاريخ النشر: 02/02/2023 - 07:32

برشلونة يعود بثلاث نقاط غالية من معقل ريال بيتيس
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

عاد برشلونة إلى دياره بثلاث نقاط غالية عقب تغلبه على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لواحد، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

انتظر الفريق الكتالوني حتى الدقيقة 65 ليُسجل أول أهدافه على الأراضي الأندلسية، وذلك بعد هجمة سريعة اخترق بها المدافع أليكس بالدي الجهة اليمنى لدفاع بيتيس ثم مرر عرضية مثالية استقبلها البرازيلي رافينيا بقدمه وأسكنها الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 إثر ركلة زاوية ارتقى لها أروخو ومرر برأسه كرة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي هيأها لنفسه بين المدافعين وسددها في الجهة اليسرى لمرمى أصحاب الأرض.

وقبل النهاية بـ5 دقائق تمكن بيتيس من تقليص الفارق بهدف عكسي أحرزه الفرنسي جيوليس كوندي، مدافع برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب، فيما ظل ريال بيتيس سادسا بـ31 نقطة.

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#برشلونة
#ريال بيتيس
#الدوري الإسباني
#كرة قدم
#لا ليغا

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