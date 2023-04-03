ألمانيا تمدد عقد تكلنبرغ مدربة منتخب السيدات لكرة القدم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تمديد عقد مدربة المنتخب الوطني للسيدات، مارتينا فوس تكلنبرغ، قبل بطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

مدد الاتحاد الألماني لكرة القدم عقد مدربة المنتخب الوطني للسيدات، مارتينا فوس تكلنبرغ، قبل بطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

ومنتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات هو المنتخب النسائي الوطني الذي يمثل ألمانيا في المحافل العالمية. ويحتل المرتبة الثانية حاليا في تصنيف فيفا لمنتخبات السيدات لكرة القدم.

وفاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم للسيدات مرتين 2003 وكذلك 2007، كما فاز ببطولة كأس أوروبا للسيدات سبع مرات في عام 1989 و1991 و1995 و1997 و2001 و2005 وأخيرا 2009 في فنلدا.

وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي تفوز ببطولة كأس العالم للرجال وللسيدات. ومن بين أشهر لاعبات المنتخب الألماني بريجيت برينتس التي حصلت على جائزة الفيفا لأفضل لاعبة كرة قدم لثلاثة أعوام متتالية.

وأول مباراة لعبها منتخب السيدات كانت مباراة ألمانيا الغربية ضد سويسرا في سنة 1982، بمدينة فرانكفورت، ألمانيا، وقد فاز في المباراة المنتخب الألماني. وأكبر فوز لألمانيا كان ضد كازاخستان بنتيجة 17 - 0 في سنة 2011، وأكبر خسارة كانت أمام المنتخب الأميركي بنتيجة 0 - 6 سنة 1996.

في أولمبياد ريو 2016، حصل المنتخب النسائي على الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في النهائي 2 - 0 على نظيره السويدي، كما سبق له تحقيق الميدالية البرونزية 3 مرات في أولمبياد سيدني 2000، وأولمبياد أثينا 2004، وأولمبياد بكين 2008.