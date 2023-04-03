بنزيما يقود الريال لانتصار ساحق على بلد الوليد

قاد بنزيما ريال مدريد لانتصار ساحق على بلد الوليد بسداسية نظيفة في مباراة لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.

أمطر ريال مدريد شباك ضيفه بلد الوليد بسداسية نظيفة، الأحد، في مباراة لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

تناوب على تسجيل أهداف "الملكي" كل من، البرازيلي رودريغو، والفرنسي كريم بنزيما (ثلاثة أهداف)، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، في الدقائق 22، 29، 32، 36، 73، 90+1.

ورفع الريال بهذا الفوز الكبير رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف المتصدر برشلونة.

بالمقابل تجرع بلد الوليد مرارة الخسار رقم 15 له في الدوري هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر بـ28 نقطة.