تشيلسي يعيّن فرانك لامبارد مدربا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مديرا فنيا للـ"بلوز" حتى نهاية الموسم، خلفا للمقال غراهام بوتر.

وستكون مهمة لامبارد، الذي تحول من لاعب أيقونة للنادي بين 2001 و2014 وتوّج معه بطلاً للدوري المحلي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا في 2012 إلى مدرب في 2018، أن يقود تشلسي الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أحد المراكز المؤهلة أوروبيا، بينما تواصل الإدارة "عمليتها الدقيقة والشاملة من أجل العثور على مدرب دائم".

ونادي تشيلسي لكرة القدم، هو فريق كرة قدم إنجليزي يقع في منطقة فولهام في مدينة لندن. تأسس النادي يوم 10 آذار/ مارس 1905م، ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يلعب الفريق منذ تأسيسه على ملعب ستامفورد بريدج الذي يستوعب 41,837 متفرجا.