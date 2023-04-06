كأس ملك إسبانيا: ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويبلغ النهائي

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد اكتساحه غريمه برشلونة بأربعة أهداف نظيفة بينها "هاتريك" للفرنسي كريم بنزيمة.

اكتسح ريال مدريد غريمه ومضيفه برشلونة برباعية نظيفة بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء، ليتأهل الفريق الملكي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما كان قد خسر بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 45+1 بتمريرة حاسمة من بنزيمة، قبل أن يسجل الأخير ثلاثية في الدقائق 50 و58 من ركلة جزاء و80.

وهي الهاتريك الثانية تواليا للمهاجم الفرنسي بعد أولى في سداسية الفوز على بلد الوليد 6-0، الأحد، ضمن منافسات الدوري، والهدف السادس عشر لبنزيمة في "الكلاسيكو".

وتوجب على برشلونة التعامل مع الغيابات الكثيرة في صفوفه للإصابة على غرار الدانماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي عثمان ديمبلي وبيدري والهولندي فرينكي دي يونغ.

وقرر تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكاتالوني أن يعتمد على التشكيلة الاساسية ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب، باستثناء الدفع بالثلاثي سيرغي روبرتو والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبدوره، افتقد ريال للفرنسي فيرلاند مندي للإصابة أيضا، فيما دفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي إلى جانب المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في الوسط. في حين يلعب البرازيليان رودريغو وفينيسيوس جونيور إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم.

واستهل برشلونة المباراة برأسية من رافينيا بين يدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (14)، كما كان الاكثر استحواذا على الكرة بعد نصف ساعة الأول بنسبة 58% مقابل 42 لغريمه.

وفك ريال ارتباطه بصاحب الأرض قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل بهدف من هجمة مرتدة بدأها فينيسيوس جونيور بكرة مررها إلى بنزيمة على الجهة اليمنى للمنطقة، قبل أن يعيدها الأخير إلى البرازيلي الذي سدد مباشرة في شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن (45+1).

ورفع فينيسيوس جونيور رصيده إلى 3 أهداف في 4 مباريات في الكأس المحلية بقميص ريال.

وبدأ ريال الشوط الثاني كما أنهى الأول، فضاعف النتيجة بعد تمريرة من مودريتش إلى بنزيمة في الأمتار العشرين الأخيرة الذي استفاد من انزلاق المدافع الفرنسي جول كونديه ليطلق تسديدة بينية أرضية هزت الشباك (51).

ورفع ريال غلته إلى 3 أهداف بعدما سجل بنزيمة الهدف الشخصي الثاني له من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس جونيور إثر تلاعبه بالمدافعين الأوروغواياني رونالد أراوخو والعاجي فرانك كيسي ليرتكب الأخير الخطأ (58).

ودفع تشافي بأوراقه الهجومية حيث لم يعد لديه أي شيء ليخسره، فأخرج كيسي وأدخل بدلا منه انسو فاتي (59)، ثم عمد إلى تبديلين بالمركز ذاته مع دخول إريك غارسيا مكان ماركو ألونسو والمهاجم فيران توريس بدلا من رافينيا (66).

ووجه بنزيمة الضربة القاضية لآمال برشلونة بتسجيله هدفه الشخصي الثالث له والرابع لفريقه بتمريرة حاسمة ثانية من فينيسيوس جونيور (81).