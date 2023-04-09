امبارد يبدأ ولايته الثانية في تشيلسي بخسارة أمام وولفرهامبتون

تم تعين لامبارد، نجم تشيلسي السابق والذي درب البلوز في الفترة بين عامي 2019 و2021، هذا الأسبوع مديرا فنيا للفريق على أساس مؤقت، على أمل أن تتمكن معرفته بالنادي من الوصول به إلى نهاية ناجحة للموسم.

شهد فرانك لامبارد بداية مخيبة للآمال في ولايته الثانية مدربا لتشيلسي، إذ خسر أمام وولفرهامبتون المهدد بالهبوط بنتيجة 1-0، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ومنحت تسديدة ماتيوس نونيس الرائعة الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 31، ليتفوق بفارق أربع نقاط عن أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول البريميرليغ.

وعين لامبارد، نجم تشيلسي السابق والذي درب البلوز في الفترة بين عامي 2019 و2021، هذا الأسبوع مديرا فنيا للفريق على أساس مؤقت، على أمل أن تتمكن معرفته بالنادي من الوصول به إلى نهاية ناجحة للموسم بينما يسعى مجلس الإدارة إلى الحصول على بديل دائم بعد إقالة غراهام بوتر.

لاعبان من تشيلسي

وأولوية لامبارد حاليا هي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه تشيلسي حامل اللقب ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي يوم الأربعاء.

ويبدو أن تشيلسي ليس لديه فرصة للتأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا بسبب وضعه الحالي في جدول البريميرليغ، إذ يحتل الفريق المركز 11 بفارق 17 نقطة عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى.