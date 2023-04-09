ريال مدريد يسقط أمام فياريال قبل موقعته أمام تشيلسي

مع بداية الشوط الثاني، تقدم ريال بهدف فينيسيوس جونيور الذي تخلص من شوكويزي والجزائري عيسى ماندي ليسدد في المرمى على يمين الحارس (48)، قبل أن يفرض البديل خوسيه موراليس التعادل مجددا بعد

تلقى ريال مدريد ضربة معنوية قبل أربعة أيام من موقعته القارية أمام تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام ضيفه فياريال 2-3 ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد ريال الثاني الذي باتت حظوظه بالاحتفاظ بلقبه ضئيلة جدا عند 59 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يستقبل جيرونا غدا، الإثنين، في ختام منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تقدم فياريال مؤقتا إلى المركز الخامس مع 47 نقطة.

وهي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان هذا الموسم، فكانت الغلبة في الأولى لفياريال 2-1 في الدوري في المرحلة 16، وردّ ريال في الكأس المحلية 3-2 في ثمن النهائي.

وقرر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تحضيرا للمواجهة المنتظرة أمام تشيلسي في المسابقة القارية الأم، وزج بالثلاثي ماركو أسينسيو والفرنسي أورليان تشواميني ودانيال سيبايوس في الوسط.

وحمل الفرنسي كريم بنزيمة (خرج في الدقيقة 59) شارة القيادة بعدما تألق في الفترة الأخيرة بتسجيله ثلاثية مرتين في مباراتين تواليا أمام بلد الوليد 6-0 في الدوري وغريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة أخرجته من نصف نهائي الكأس المحلية.

وغاب عن فياريال هدافه جيرارد مورينو، ولكن مع باو توريس وداني باريخو والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وأربك أسينسيو دفاع فياريال بعدما راوغ داخل المنطقة ومرر إلى فينيسوس جونيور على اليسار ليعيدها الأخير للإسباني إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع توريس وخدعت حارسه خوسيه رينا (16).

وأدرك الضيف التعادل بعد تمريرة من لو سيلسو إلى النيجيري صامويل شوكويزي الذي تخلص من ناتشو وسدد كرة بقدمه اليسرى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (39).

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم ريال بهدف فينيسيوس جونيور الذي تخلص من شوكويزي والجزائري عيسى ماندي ليسدد في المرمى على يمين الحارس (48)، قبل أن يفرض البديل خوسيه موراليس التعادل مجددا بعد 3 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب (70).

ووجه شوكويزي الضربة القاضية لريال بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية العليا (80).

وطالب ريال بركلة جزاء بعدما اخترق البديل الفرنسي إدواردو كامافينغا منطقة جزاء فياريال لتصطدم الكرة بيد ماندي الذي كان على الارض، إلا أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "فار" للعودة عن قراره باحتساب الركلة (85).