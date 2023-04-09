ليفربول يعود من بعيد ويفرض التعادل أمام آرسنال

أعاد صلاح ليفربول إلى أجواء اللقاء قبيل انتهاء الشوط الأول بعد لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات داخل المنطقة بين كورتيس جونز والبرتغالي ديوغو جوتا والقائد جوردان هندرسون الذي كان صاحب التمريرة.

عاد ليفربول من بعيد وعوض تخلفه بهدفين نظيفين فارضا التعادل على آرسنال المتصدر مساء، الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مسديا بذلك خدمة لمانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.

وبدا آرسنال في طريقه إلى فوزه الثامن تواليا واستعادة فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن مانشستر سيتي الفائز السبت على ساوثهامبتون 4-1، وذلك بعد تقدمه بهدفين للبرازيليين غابرييل مارتينيلي (8) وغابرييل جيسوس (28).

لكن عقدته على ملعب "أنفيلد" الذي سقط فيه خلال زياراته الست الأخيرة في الدوري ولم يخرج منتصرا منه منذ أيلول/سبتمبر 2012 (2-0)، تواصلت بعدما قلص ليفربول الفارق عبر المصري محمد صلاح (42) الذي أهدر بعدها ركلة جزاء (54)، قبل أن يخطف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو التعادل (87).

وبتعادله الرابع هذا الموسم، رفع فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما بات رصيد ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن.

وهذا التعادل لن يخفف الضغط على المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ ومنذ الفوز الكاسح على غريمه مانشستر يونايتد 7-0 في المرحلة السادسة والعشرين، لم يذق ليفربول طعم الفوز في مبارياته الخمس التالية حيث خسر أمام بورنموث (0-1) ومانشستر سيتي (1-4) وريال مدريد الإسباني (0-1) في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وتعادل مع تشلسي (0-0) وآرسنال في آخر مرحلتين.

وضرب آرسنال باكرا وافتتح التسجيل منذ الدقيقة الثامنة بعد خطأ من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي فشل في اعتراض تمريرة من النرويجي مارتن أوديغارد لمارتينيلي، فأهدى الكرة للأخير الذي توغل داخل المنطقة وتابعها أرضية على يمين الحارس البرازيلي أليسون، رافعا بذلك رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وكان الأوكراني أولكسندر زينتشينكو قريبا من إضافة الهدف الثاني للضيوف بتسديدة من خارج المنطقة، لكن أليسون تألق في الدفاع عن مرماه (12).

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 20 ليهدد مرمى أرون رامسدايل عبر مدافعه أندرو روبرتسون، لكن تسديدة الاسكتلندي مرت بجانب القائم الأيسر.

وكانت هذه الفرصة بداية لاستفاقة "الحمر" الذين ضغطوا بحثا عن التعادل لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة بنكهة برازيلية عبر رأسية لجيسوس بعد عرضية من مواطنه مارتينيلي (28)، مسجلا هدفه الثالث في رابع مباراة له في الدوري الممتاز بعد العودة من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في مونديال قطر أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر.

لكن صلاح أعاد ليفربول إلى أجواء اللقاء قبيل انتهاء الشوط الأول بعد لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات داخل المنطقة بين كورتيس جونز والبرتغالي ديوغو جوتا والقائد جوردان هندرسون الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجلها منها "الفرعون" هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم (42).

وكان ليفربول قريبا جدا من إنهاء الشوط الأول متعادلا بعد فرصة مزدوجة بدأها جوتا بتسديدة من زاوية ضيقة تألق رامسدايل في صدها فسقطت الكرة أمام القائد هندرسون الذي أطلقها قوية فوق العارضة (3+45).

وبدأ رجال كلوب الشوط الثاني بضغط كبير وحصلوا على فرصة ذهبية لإدراك التعادل من ركلة جزاء اقتنصها جوتا من روب هولدينغ، لكن صلاح أهدرها بعدما سدد الكرة بجانب القائم الأيمن (54)، ثم حصل الهداف المصري على فرصة التعويض بتسديدة من داخل المنطقة لكن رامسدايل تألق في وجهه (57).

وتبادل بعدها الفريقان الفرص وكان أبرزها للبديل الأوروغواياني داروين نونيز الذي كاد أن يدرك التعادل لكنه اصطدم بتألق رامسدايل، لكن من دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 87 حين نجح فيرمينو وبكرة رأسية إثر عرضية من ترنت ألكسندر-أرنولد في إدراك التعادل.

وضغط ليفربول في الثواني الأخيرة بحثا عن خطف الفوز وكان قريبا من ذلك عبر صلاح (5+90) والفرنسي إبراهيما كوناتي (6+90) لكن رامسدايل تألق في الدفاع عن مرماه.