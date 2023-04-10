تنس: التونسية أنس جابر تتوج بلقب دورة "شارلستون" الأميركية

جرى تتويج لاعبة كرة المضرب (تنس) التونسية أنس جابر بلقب دورة "شارلستون" الأميركية بعد الفوز على منافستها السويسرية بيليندا بينسيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

توجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، الأحد، بلقب دورة "شارلستون" الأميركية، بعد فوزها على السويسرية بيليندا بينسيتش، في المباراة النهائية.

وفازت الرياضية التونسية على منافستها السويسرية، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، كانت نتائجها 4-6، 7-6، 6-4.

ويعد هذا اللقب الرابع في المسيرة الاحترافية لأنس جابر المصنفة خامسة عالميا.

وهذا الفوز الثالث لجابر على بينسيتش في خمس مواجهات جمعت بينهما.

وكانت جابر خسرت المباراة النهائية للدورة ذاتها العام الماضي أمام بينسيتش وكانت نتائجها 1-6، 7-5، 4-6.

ولقب دورة شارلستون الأميركية هو الأول للاعبة التنس التونسية أنس جابر هذا الموسم والرابع في مسيرتها الاحترافية بعد دورة بيرمنغهام الإنجليزية عام 2021، ودورتي مدريد وبرلين في 2022.