لاعب فياريال يقدم شكوى للشرطة ضد نجم ريال مدريد

ذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورما.

قدم لاعب فياريال، أليكس باينا، شكوى للشرطة الوطنية في إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد، فيدي فالفيردي، بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين.

وأكد فياريال في بيان رسمي، تقديم لاعبه شكوى ضد فالفيردي الذي اعتدى عليه عقب المباراة.

وتعرض باينا إلى الاعتداء، عقب مواجهة الفريقين مساء السبت، بينما كان في طريقه إلى حافلة الفريق، خارج ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتابع "يرفض فياريال كافة أعمال العنف، ويؤمن إيمانا راسخا برواية لاعبه الذي سيدعمه حتى النهاية".

وفاز فياريال على ريال مدريد، بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة 28 لليغا.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورما.