الأهلي يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر لموسم 2021

عزز "المارد الأحمر" صدارته لأكثر الفرق تتويجا بكأس مصر بـ38 لقبا، مقابل 28 لجاره وغريمه الأزلي الزمالك الذي نال اللقب في الموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي تحديدا بهدفين لواحد.

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021، الإثنين، بفوزه على نظيره بيراميدز بهدفين لواحد بعد التمديد، في نهائي احتضنه ملعب "القاهرة الدولي".

بعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح بيراميدز في التقدم إثر ركلة حرة نفذها محمد الشيبي وارتقى لها أحمد سامي عاليا وسددها لترتطم بالعارضة الأفقية وترتد نحو وليد الكرتي الذي تابعها برأسية أخرى عن يسار محمد الشناوي عند الدقيقة 72.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى تمكن الأهلي من معادلة الكفة من ركلة زاوية وصلت الكرة بعد رأسية من ياسر إبراهيم إلى محمود عبد المنعم كهربا الذي لم يتردد في إيداعها المرمى الخالي.

وبقيت النتيجة على حالها إلى غاية إطلاق الحكم صافرة نهاية الوقت الرسمي للنهائي، الأمر الذي دفع الطرفين لخوض شوطين إضافيين.

وعرفت الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول تسجيل الأهلي هدفا ثانيا من كرة طويلة رائعة ضرب بها حسين الشحات دفاع بيراميدز لتصل إلى حمدي فتحي الذي سبق الحارس أحمد الشناوي ووضعها داخل الشباك برأسية جميلة.

محاولات بيراميدز العديدة لم تمكنه من إدراك التعادل على الرغم من النقص العددي في صفوف الأهلي، والذي تسبب به طرد المدافع محمد عبد المنعم في الدقيقة 117 بعد ضربه لوليد الكرتي من دون كرة.

بهذا عزز "المارد الأحمر" صدارته لأكثر الفرق تتويجا بكأس مصر بـ38 لقبا، مقابل 28 لجاره وغريمه الأزلي الزمالك الذي نال اللقب في الموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي تحديدا بهدفين لواحد.

يذكر أن نسخة كأس مصر لموسم 2021-2022 تعرضت للتأجيل مرات عديدة لأسباب مختلفة، بداية من التأثر بجائحة كورونا، ثم التعارض مع معسكر منتخب "الفراعنة" التحضيري لتصفيات كأس العالم، والتأخير الأخير كان بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.