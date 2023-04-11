الدوري الإنجليزي يوقف حكما مساعدا اعتدى على روبرتسون

أوقفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس من إدارة المباريات الرسمية، بسبب التحقيق في حادثة تعديه بالضرب على مدافع ليفربول أندي روبرتسون.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس من إدارة المباريات الرسمية، لحين انتهاء التحقيق الذي يجريه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في واقعة تعديه بالضرب على مدافع ليفربول أندي روبرتسون، أول من أمس الأحد.

بدا أن هاتزيداكيس رفع ذراعه لدى اقترابه من روبرتسون خلال تعادل ليفربول مع الآرسنال بهدفين لكل منهما على ملعب أنفيلد.

الهيئة المسؤولة عن تعيين الحكام في إنجلترا (بي جي إم أوه إل)، والتي تراقب عمل الحكام والحكام المساعدين، بدورها قالت أمس، الإثنين، إن هاتزيداكيس أوقف عن العمل مؤقتا.

ولن تكلف "بي جي إم أوه إل" قسطنطين هاتزيداكيس بالإشراف على أي مباراة في أي من المسابقات التي تشارك فيها الهيئة، بينما يحقق الاتحاد الإنجليزي في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول أندرو روبرتسون في آنفيلد".

كاميرات محطة "سكاي سبورتس" التي ركزت على المواجهة أظهرت هاتزيداكيس وهو يرفع مرفقه، على ما يبدو، ويتواصل مع روبرتسون الذي أشار إلى أن الحكم أصابه.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الأحد، إنه "أعلم أن الأمر حدث لكني لم أشاهده.. إذا حدث ذلك، فستتحدث الصور عن نفسها".