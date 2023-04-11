باريس سان جيرمان يفقد أحد مدافعيه حتى نهاية الموسم

أصيب موكييلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان في 8 آذار/مارس خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني.

أصيب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، نوردي موكييلي، بتمزق عضلي حاد سيخضع على أثره لعملية جراحية وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الثلاثاء.

وقال سان جيرمان في بيان "يعاني نوردي موكييلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن أجل تقليص مخاطر أن تعاوده الإصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جيرمان إخضاعه لعملية جراحية".

وأضاف البيان "ستجرى العملية في فنلندا اليوم وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم".

وأصيب موكييلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان في 8 آذار/ مارس خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني.

في المقابل، حدد سان جيرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.

وتعرض سانشيز للإصابة خلال مباراة فريقه ضد نيس السبت في الدوري المحلي وقال النادي في بيان "سيعاود التدريبات خلال 3 أو 4 أسابيع".

وتعرض البرتغالي الدولي لإصابات عدة هذا الموسم فغاب عن 16 مباراة لفريقه في مختلف المسابقات.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر لنس.