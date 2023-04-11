سباليتي: نابولي قادر على تجاوز غياب أوسيمين

كان سباليتي واثقا بقدرات فريقه حتى بغياب أوسيمين، قائلا "أظهر فريقنا حتى الآن أنه قادر على اللعب بغض النظر عن التشكيلة التي تم اختيارها في بداية المباراة... نحن في هذه المرحلة لأننا فزنا بمباريات مهمة

بدا مدرب نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، واثقا من قدرة فريقه على التعامل مع غياب هدافه النيجيري، فيكتور أوسيمين، عن المواجهة المنتظرة الأربعاء ضد الخصم المحلي ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفا على ميلان ليس فقط من دون أوسيمين بل من دون مهاجمه الآخر الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بسبب الإصابة.

ويجد مدرب نابولي نفسه مجبرا على إشراك جاكومو راسبادوري كرأس حربة رغم عودته مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر، وذلك في ظل غياب مهاجميه الاعتياديين أوسيمين وسيميوني لإصابة الأول في العضلة المقربة للفخذ الأيسر والثاني في فخذه.

وتعرض أوسيمين للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نافذة المباراة الدولية نهاية الشهر الماضي وغاب عن المباراتين الأخيرتين لمتصدر الدوري الإيطالي، إحداهما أمام ميلان بالذات حين خسر الفريق الجنوبي برباعية نظيفة في الثاني من الشهر الحالي.

وأفاد نابولي الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990 ويخوض غمار ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، أن أوسيمين اتَّبَعَ برنامجا تدريبيا فرديا الثلاثاء.

أما بالنسبة لسيميوني، فقد أصيب بعد دخوله بديلا لراسبادوري الجمعة خلال الفوز على ليتشي 2-1 في الدوري المحلي.

وكان سباليتي واثقا بقدرات فريقه حتى بغياب أوسيمين، قائلا "أظهر فريقنا حتى الآن أنه قادر على اللعب بغض النظر عن التشكيلة التي تم اختيارها في بداية المباراة... نحن في هذه المرحلة لأننا فزنا بمباريات مهمة بدون أوسيمين. لذلك أتوقع نفس الشيء" ضد ميلان الأربعاء.

وتحدث سباليتي عن وضع راسبادوري الذي غاب عن تمارين الإثنين لكنه شارك في حصة الثلاثاء، قائلا "في ما يخص راسبادوري، ما زال يتعين علينا تقييم الوضع لأنه تدرب اليوم فقط. سنجري اختبارات وسنختار من سيلعب".

ومن جهته، رفض القائد جوفاني دي لورينزو فكرة أن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها نابولي أمام ميلان في الدوري ستؤثر على معنويات الفريق الجنوبي، قائلا "لا خوف. المهم هو ما سنفعله غدا (الأربعاء). لم يكن نابولي المعتاد في مباراة الدوري. أنا متأكد من أنها ستكون مباراة مختلفة تماما مع سلوك مختلف".

وتابع "علينا الاستفادة من هذه الأمسيات مع الاهتمام المناسب (بالخطة) لكن أيضا بروح متحررة وحماس. لقد افتقدنا إلى ذلك في الدوري" خلال الخسارة أمام ميلان.