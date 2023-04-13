بطولة فرنسا: مبابي يرى مستقبله مع سان جيرمان ويحلم بالمشاركة في الأولمبياد

صرح النجم الفرنسي، كيليان مبابي، أنه باق في صفوف ناديه باريس سان جيرمان، وأنه حلمه المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.

أكّد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بأن مستقبله يكمن في البقاء في صفوف ناديه باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن "حلمه" يتمثل بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس صيف عام 2024.

ولدى سؤاله في برنامج "تو لو سبور" على القناة الثالثة الفرنسية أين يرى نفسه الموسم المقبل، أجاب مبابي أنه "في باريس سان جيرمان، أنا باريسي ومرتبط بعقد وبالتالي سأكون في صفوف باريس سان جيرمان.

وجدّد مبابي (24 عاما) عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في أيار/ مايو 2022 حتى عام 2025، بينها موسم اختياري بحسب الصحف المحلية.

واعتبر مبابي بأن هدفه المقبل هو "الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه "بلغت المباراة النهائية مرة واحدة (خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ عام 2020)، وخضت الدور نصف النهائي، ربع النهائي وثمن النهائي، قمت بكل شيء سوى الفوز بها، لم يعد ينقصني سوى ذلك. آمل أن أحقق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وعن الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس من 26 تموز/ يوليو إلى 11 آب/ أغسطس عام 2024، كرّر مبابي بطل العالم مع فرنسا عام 2018 ووصيف نسخة عام 2022، "حلمه" بالمشاركة فيها، وقال في هذا الصدد إنه "آمل أن أتواجد. الجميع يعرف بأني أحلم بصورة مستمرة لخوض دورة الألعاب الأولمبية، لكن في المقابل الأمر لا يتعلّق بي، ثمة معايير تدخل في الحسبان ويجب دراستها جميعها".

وتابع أنه "لن أفرض أي شيء للقيام بأمر ما، إذا كان الأشخاص لا يريدونني القيام بذلك فهذا يعني بأنه لا يجب أن أقوم بها".

وأوضح أن "الحقيقة بأن دورة الألعاب الأولمبية لا تدخل ضمن روزنامة فيفا. ثم هناك النادي والمنتخب الوطني لا سيما مع إقامة كأس أوروبا (في ألمانيا)، وبالتالي يجب مناقشة جميع هذه الأمور وأخذها في عين الاعتبار، لكن بطبيعة الحال، سيكون خوض الألعاب الأولمبية حلما لا سيما بأنها تقام في باريس".