كلوب يرد على إمكانية التعاقد مع بيلينغهام

قال كلوب "أضاف "نحن لسنا أطفالًا. إذا سألت طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات ’ماذا تريد هدية لعيد الميلاد؟’ ويجيب أنه يريد سيارة فيراري، فلن تقول ’فكرة جيدة’، ستقول ’إنها مكلفة جدا وعلى أي حال لا يمكنك القيادة’".

اعترف مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الذي طالما اعتبر المرشح الأبرز للتعاقد مع لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، الجمعة بأن ناديه يفتقر أحيانًا إلى الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه في سوق الانتقالات.

وذكرت وسائل الاعلام الإنجليزية طيلة الأسبوع الجاري أن ليفربول استسلم في سباق التعاقد مع بيلينغهام المرشح لكي يكون أحد أكبر الصفقات الصيفية الممكن أن تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني (114 مليون يورو).

واعتبر كلوب الذي رفض التحدث على وجه التحديد عن بيلينغهام عندما سئل عن إمكانية التعاقد معه "يجب أن تكون واعيا بما يمكننا القيام به والعمل على ضوء ذلك".

وأضاف "نحن لسنا أطفالًا. إذا سألت طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات ’ماذا تريد هدية لعيد الميلاد؟’ ويجيب أنه يريد سيارة فيراري، فلن تقول ’فكرة جيدة’، ستقول ’إنها مكلفة جدا وعلى أي حال لا يمكنك القيادة’".

وتابع "إذا أمضيت حياتك حزينا لأنه لا يمكنك امتلاك سيارة فيراري، فهذا أمر محزن جدا، مثل الحياة".

وختم المدرب البالغ من العمر 55 عامًا حديثه بالقول "ما نريده وما نحتاجه، نفعل كل ما في وسعنا للحصول عليه. ولكن هناك أوقات يتعين عليك فيها قبول أنه من أجل هذا أو ذاك، فهذا غير ممكن ونمضي قدمًا".

وأوضحت الصحافة الإنجليزية أيضًا أن ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي هما الآن الناديان الأقرب للحصول على خدمات لاعب الوسط الواعد البالغ من العمر 19 عامًا (24 مباراة دولية، هدف واحد).