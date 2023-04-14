يونايتد يفرط بالفوز وينقاد لتعادل مخيب أمام إشبيلية

فرّط يونايتد بالفوز وانقاد لتعادل مخيب أمام إشبيلية بهدفين لمثلهما في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

انقاد مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تعادل مخيب أمام ضيفه إشبيلية بهدفين لمثلهما، الخميس، في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

أظهر يونايتد قواه الهجومية ونجح في تسجيل أول أهدافه بعد هجمة منظمة تناقل فيها الفريق الكرة بـ14 تمريرة متواصلة قبل أن تصل إلى مارسيل سابيتزر الذي انسل بين المدافعين وسدد عن يمين المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية عند الدقيقة 14.

تفوق "الشياطين الحمر" ترجمه سابيتزر إلى هدف جميل جاء في الدقيقة 21 من مرتدة سريعة بدأت من كرة استخلصها الفرنسي أنطوني مارسيال الذي انطلق ثم مرر إلى زميله النمساوي المتواجد في موقف مناسب للتصويب.

وشهد الشوط الثاني تراجعا ملحوظا في أداء أصحاب الأرض وتركيزا أكبر من إشبيلية الذي تمكن من تقليص الفارق عن طريق هدف أحرزه تايرل مالاتسيا، مدافع يونايتد، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 84.

النيران الصديقة منحت الفريق الأندلسي هدفا ثانيا حضر معه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد كرة رأسية من المغربي يوسف النصيري ارتطمت بالمدافع هاري ماكواير وغيرت طريقها نحو الشباك.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه، حقق يوفنتوس الإيطالي انتصارا صعبا على ضيفه سبورتينغ لشبونة بهدف وحيد حمل توقيع المدافع فيديريكو غاتي في الدقيقة 73.

وضمن الدور ذاته، تغلب فينورد روتردام الهولندي في معقله على روما الإيطالي بهدفٍ دون مقابل، وفرض أونيون سانت جيلواز البلجيكي التعادل بهدف لمثله على مضيفه باير ليفركوزن الألماني.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب في 20 نيسان/ أبريل الجاري.