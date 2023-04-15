مدرب السيتي: كدنا ندفع الثمن أمام ليستر لهذا السبب!

أوضح غوارديولا "لقد قمنا بضمانات لإراحة اللاعبين، لكننا فقدنا بعض السيطرة، على الرغم من أنه كان فوزا مستحقا بشكل عام".

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إنه أخطأ عندما استبدل لاعبيه إيرلينغ هالاند وجون ستونز في المباراة أمام ليستر سيتي، معتبرا أن ذلك أضر بالفريق.

وفاز السيتي على ليستر سيتي، السبت، بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في تصريحات عقب المباراة "في نهاية المباراة، كان الأمر غير مريح، يحدث هذا عادة عندما تجري الكثير من التبديلات، ويجب أن نتجنب ذلك".

وأضاف "لكن في بعض الأحيان، يحدث هذا، ومن المهم أن نبدأ بشكل جيد حقا بعد دوري الأبطال".

وأوضح غوارديولا "لقد قمنا بضمانات لإراحة اللاعبين، لكننا فقدنا بعض السيطرة، على الرغم من أنه كان فوزا مستحقا بشكل عام".

وتابع "نبدأ المباراة للفوز، المباراة لا تنتهي أبدا حتى يطلق الحكم صافرته، لكن بعد التقدم بثلاثية نظيفة وخاصة مع السيطرة، ومشاركة إيرلينغ هالاند في 90 دقيقة ضد بايرن ميونخ، كان الأمر صعبا للغاية، علينا التفكير في احتمالية وقوع الإصابات".

وأكمل "نحن محظوظون بعد مباراة بايرن ميونخ لأننا لعبناها على أرضنا، وليس خارج أرضنا. لقد رأيت مدى تركيزنا".

وعن مواجهة الإياب أمام بايرن، قال "بالتأكيد، نحن نعلم أن الأمور لن تنتهي إلا بنهاية مباراة العودة. علينا أن نفرض كلمتنا ونعتقد أننا سنفوز بالمباراة".

وختم غوارديولا بالقول "إنهم خصم صعب حقيقي، سوف نذهب إلى هناك لتحقيق شيء فريد، للوصول إلى الدور نصف النهائي. علينا أن نلعب بالعقلية الصحيحة، وأن نكون مستقرين في اللحظات السيئة".