يوفنتوس يسقط للمباراة الثانية تواليا ويبتعد عن أوروبا

خسر يوفنتوس أمام ساسولو بهدف مقابل لا شيء للأخير، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها في الدوري الإيطالي.

سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الإيطالي بخسارته الأحد ضد مضيفه ساسولو 0-1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو 2-1، قبل أن يتعرض الأحد للهزيمة السابعة في الكالتشيو هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 64.

ورغم خصم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

وَلَو نجح في الخروج فائزًا من آخر مباراتين، لكان الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، إلا أنه يجد نفسه على بعد 9 نقاط من الروسونيري.

وفي حال فشله في التأهل إلى المسابقة القارية الأم من بوابة الدوري، فإن الفرصة متاحة أمامه عبر لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ دخل مباراة الأحد بعد أن تفوق 1-0 على سبورتينغ في ذهاب الدور ربع النهائي الخميس قبل مباراة الاياب في البرتغال الأسبوع المقبل.