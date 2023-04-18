حكيمي مرشح لنيل جائزة مرموقة في الدوري الفرنسي

دخل النجم المغربي، أشرف حكيمي، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

ينافس نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، على حصد جائزة مرموقة في فرنسا بعدما جرى ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم.

وتحمل هذه الجائزة اسم النجم الكاميروني الراحل، مارك ففيان فوي، وتقدمها قناة "فرانس 24" وإذاعة رادية فرنسا "RFI" بشكل سنوي.

ويتنافس على جائزة الموسم الجاري بخلاف أشرف حكيمي، كل من مواطنه المغربي يونس عبد الحميد مدافع ريمس، والإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط لانس، والفائز بالجائزة الموسم الماضي.

كما تضم القائمة أيضًا، ماما بالدي لاعب تروا ومنتخب غينيا بيساو، والثنائي المالي محمد كامارا (موناكو) وهاماري تراوري (رين)، السنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ)، والكونغولي تشانسي مبيمبا (مارسيليا)، والزيمبابوي مارشال مونيتسي (ريمس)، والغاني ساليس عبد الصمد (لانس).

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي، يوم 30 أيار/ مايو المقبل.