بطولة مصر: إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب هتافات مسيئة للزمالك

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مهاجم النادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، 12 مباراة وغرمته بمبلغ قدره مليون جنيه بسبب هتافات مسيئة للزمالك.

أخطر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عزت خميس، النادي الأهلي رسميا، الثلاثاء، بإيقاف مهاجمه محمود عبد المنعم "كهربا" 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في المرحلة الرابعة عشرة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمنعه من حضور أي مباريات لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى النادي الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي الأهلي.

وقال رئيس لجنة الانضباط في تصريحات صحافية إنه "تم إيقاف كهربا 12 مباراة وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الآن".

وأضاف أنه "في القانون المصري المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به في خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها".

وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة الكأس السوبر المحلية التي تقام في الخامس من أيار/ مايو المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس لجنة التظلمات، عادل الشوربجي، أعلن أول من أمس، الإثنين، في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.

وأضاف إنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، وأشارت أنباء من داخل النادي إلى أن هناك اتجاه لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلية أمام الزمالك.

وقال نائب رئيس الأهلي، العامري فاروق، في تصريحات إذاعية، أمس الثلاثاء، إن "إدارة النادي تسلمت بشكل رسمي إخطارا من جانب الاتحاد المصري بشأن عقوبات لجنة الانضباط وهناك اجتماعات مستمرة في الوقت الحالي لمناقشة هذا القرار، وهناك اجتماع رسمي، الأربعاء، لمجلس الإدارة وسندرس الملف جيدا بكافة التطورات".

وعن الانسحاب من مباراة السوبر المحلية، قال إنه "ندرس كل الملفات بعناية والاحتمالات ونتعامل وفقا لما نراه مناسبا لمصلحة الأهلي وسنعلن القرار في الوقت المناسب".

من جهته، قال المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وليد العطار، إن لجنة الانضباط أرسلت، صباح الثلاثاء، خطابا رسميا للاتحاد المصري بأظرف مغلقة يحمل العقوبات بشأن شكاوى الأهلي والزمالك، عقب أحداث لقاء الفريقين بالدوري المصري.

وأضاف أن "القرارات كانت كما تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكننا انتظرنا وصول الخطاب الرسمي، ولم نعلق على الأمر في الأساس لأنه لم يصلنا خلال الأيام الماضية، وبدورنا أرسلنا العقوبات للأهلي والزمالك ويحق لهما الاستئناف خلال 10 أيام".

وانتقد العطار تسريب العقوبات من لجنة الانضباط قبل إخطار الاتحاد المصري بشكل رسمي، مؤكدا أنه يجب عدم تكرار هذه الواقعة.

على جانب آخر تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بشأن مشاركة كهربا في مباراتهما، الإثنين، على الرغم من إيقافه وطالب بالحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وكان الأهلي تغلب على سموحة 2-0 في المرحلة السادسة والعشرين، سجلهما محمد شريف وكهربا.