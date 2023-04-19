تيباس: ميسي لا يستطيع العودة إلى برشلونة!

قال تيباس إن ميسي لا يستطيع العودة في الوقت الحالي إلى برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أن إمكانية قيام الفريق بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه".

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، اليوم الأربعاء إن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليا لاستعادة جهود النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لكنه أعرب عن أمله بـ"عودته".

وذكر تيباس في مؤتمر صحافي "اليوم، لا يمكن (تسجيله في لا ليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك" مشيرًا إلى إمكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه".

وتابع "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أكدت في عددها الصادر الأربعاء أن برشلونة يملك "رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على أساس عقد يمتد على موسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكاتالوني الذي شهد نشأته في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 31 هدفا في 69 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية من دون أن يتمكن من الظفر بدوري أبطال أوروبا.