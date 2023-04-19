دوري أبطال أوروبا: ميلان إلى نصف النهائي بعد غياب 16 عاما

بلغ آيه سي ميلان الإيطالي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بتعادله أمام نابولي 1-1، وذلك بعد غياب 16 عاما عن المربع الذهبي للبطولة.

عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إياب ربع النهائي.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (43)، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيمين (90+3).

وأهدر الفريقان ركلة جزاء عبر جيرو لميلان (22) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لنابولي (82).

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب "جوسيبي مياتسا" الأربعاء، علما أن إنتر فاز ذهابا 2-0.

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها ميلان نصف النهائي منذ 16 عاما وتحديدا عندما تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي في طريقه إلى اللقب السابع الأخير في تاريخه موسم 2006-2007.

وكانت هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في غضون ثلاثة أسابيع. وكان ميلان قد انتصر في المباراتين السابقتين 4-0 ضيفا في الدوري، و1-0 في "سان سيرو" في ذهاب دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وانطلقت المباراة بهجوم ضاغط وشرس لنابولي عن طريق توغلات كفاراتسخيليا وتمركز أوسيمين وتسديدات ماتيو بوليتانو من خارج منطقة الجزاء.

وكان نابولي يسعى إلى هدف صادم مبكر، لكن محاولته لم تنجح، فدخل ميلان في أجواء المباراة بعد نحو ربع ساعة وامتصّ اندفاع النادي الجنوبي.

وظنّ "الروسونيري" أن الحظّ ابتسم له عندما احتسب له حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخّل من البرتغالي ماريو روي على البرتغالي رافايل لياو، فانبرى لها جيرو لكن الحارس أليكس ميريت كان لها بالمرصاد وتصدى لتسديدته (22).

وتعملق ميريت مجددا في الدقيقة 28 وأمام جيرو بالذات الذي أضاع هدفا محققا بشبه انفراد.

وبعد ست دقائق، تعرّض نابولي لانتكاسة مزدوجة بإصابة بوليتانو وروي للإصابة، فاستبدلهما المدرب لوتشيانو سباليتي بالمكسيكي هيرفينغ لوزانو والأوروغواياني ماتياس أوليفرا تواليا.

وطالب لاعبو نابولي بركلة جزاء بعد تدخل من لياو على لوزانو، لكن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، أشار إلى استمرار اللعب قبل أن يتأكد من عدم وجودها عقب اللجوء لحكم الفيديو المساعد (36).

ووسط محاولات نابولي لافتتاح التسجيل، فشل الفرنسي تانغي ندومبيليه في استلام كرة عند مشارف منطقة جزاء ميلان، فوصلت إلى لياو الذي انطلق بها بهجمة مرتدة سريعة تخطى فيها ثلاثة لاعبين قبل تمريرها إلى جيرو الذي سدد في المرمى المشرّع محرزا الهدف الأول (43).

وسجّل أوسيمين هدفا قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة، لكنه ألغي بسبب لمسة يد على النيجيري (45+4).

وفي الشوط الثاني، كاد "كفارا" أن يدرك التعادل لكنه أهدر بغرابة تسديدة أمام مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان (46).

وحاول لاعبو نابولي في أكثر من مناسبة هزّ شباك ميلان، لكن الدفاع كان عصيا على الاختراق، خصوصا مع تألق دافيد كالابريا.

وفي الدقيقة 64، أهدر أوليفيرا رأسية غريبة أمام مرمى مفتوح وحوّل الكرة خارج الملعب.

ولاحت بارقة أمل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، لكن مينيان تألق بدوره وصدّ تسديدة "كفارا" وحرم نابولي من التعادل.

وأحرز أصحاب الأرض هدف تعادل متأخر برأسية جميلة وقوية من أوسيمين، لكن الأوان كان قد فات على نابولي للعودة، وكانت بطاقة نصف النهائي من نصيب ميلان.