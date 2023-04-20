محاكمة فريق طبي بشأن وفاة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا

يمثل ثمانية من المتخصصين في الرعاية الصحية في وفاة نجم كرة القدم دييغو مارادونا في عام 2020، أمام هيئة محكمة في الأرجنتين، مطلع العام المقبل، وفقا للتقديرات.

قضت محكمة أرجنتينية بمثول ثمانية متخصصين في الرعاية الصحية في وفاة نجم كرة القدم دييغو مارادونا في عام 2020.

وقالت المحكمة، منتصف الأسبوع الجاري، إن موعد المحاكمة لم يتحدد بعد، لكن من غير المرجح أن تبدأ قبل العام المقبل.

وخلص تقرير لجنة طبية تم تسليمه سابقا للمدعين العامين إلى أن مارادونا كان ينازع لأكثر من 12 ساعة، ولم يتلق العلاج المناسب، وكان يمكن إنقاذ حياته إذا تلقى الخدمات الصحية بشكل صحيح.

وأكد ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في سان إيسيدرو، خارج بوينس آيرس، التهم التي وجهها المدعون بارتكاب جرائم قتل عن طريق الإهمال ضد أعضاء الفريق الطبي لمارادونا.

واتهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف، بالفشل في رعايتهما لمارادونا.

وضم الفريق الطبي لمارادونا أيضا الاختصاصي النفسي كارلوس دياز، والأطباء نانسي فورليني، وبيدرو دي سبانيا، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والممرضين ريكاردو ألميرون، وداهيانا مدريد.

وتوفي مارادونا، الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، بنوبة قلبية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في منزل مستأجر خارج بوينس آيرس بعد إجراء جراحة في المخ قبل أسبوعين. وكان عمره 60 عاما. وأظهر تشريح جثة مارادونا أنه مات لأسباب طبيعية.