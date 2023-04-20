مصارعة.. التركي آقتورك يحرز ذهبية أوروبا

فاز التركي آقتورك بذهبية أوروبا للمرة الثانية تواليا، في وزن 92 كغ بالبطولة المقامة في كرواتيا.

أحرز المصارع التركي، فيض الله آقتورك، بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي في مسيرته، في وزن 92 كغ.

وذكر اتحاد المصارعة التركي في بيان، مساء أمس الأربعاء، أن آقتورك حقق ذهبية البطولة المقامة في كرواتيا، بتغلبه على منافسه الأذربيجاني عثمان نورماغوميدوف، في النهائي.

وحقق آقتورك الذهبية الثانية على التوالي في بطولة أوروبا للمصارعة.

وانطلقت البطولة المذكورة في العاصمة زغرب، يوم 17 نيسان/ أبريل الجاري، على أن تختتم فعالياتها في 23 من الشهر نفسه.