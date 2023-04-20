يوفنتوس ينتظر الحكم في طعنه على خصم 15 نقطة

يواجه نادي يوفنتوس ورئيسه السابق و11 آخرين اتهامات باتصالات مزيفة من شركة أدرجت علنا في بورصة ميلانو، وعرقلة وكالات مراقبة وفبركة فواتير والتلاعب بالسوق.

يتعين على يوفنتوس وبقية الدوري الإيطالي الانتظار لغاية اليوم، الخميس، على الأقل لصدور حكم على طعن النادي على عقوبة خصم 15 نقطة للاحتساب المزيف.

ورفعت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا جلستها، مساء الأربعاء، بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات دون إعلان قرار، على الرغم من أنه بدا أن يوفنتوس سيمنح النقاط من جديد على ذمة محاكمة أخرى. وقد يرفع ذلك يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري ويؤمن له مكانا في الموسم المقبل من دوري الأبطال.

وطلب الادعاء إرسال القضية إلى محكمة مختلفة لمحاكمة جديدة وهو ما قد يشهد إعادة النقاط إلى يوفنتوس على الأقل مؤقتا، لكن يوفنتوس يريد رفض القضية بالكامل.

وفرضت العقوبة الصعبة على النادي الإيطالي في كانون الثاني/ يناير بينما منع عدد من أعضاء مجلسه السابق من الأنشطة الكروية، وبينهم رئيس النادي السابق أندريا آنيلي.

وأنكر يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وطعن على قرار أعلى محكمة رياضية داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.

واستقال مجلس إدارة النادي جماعيا في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد تحقيق من الادعاء العام في تورينو.

وأجلت الجلسة الأولية في محكمة بتورينو الشهر الماضي حتى 10 أيار/ مايو لدواع إدارية.

ويواجه يوفنتوس وآنيلي و11 آخرين اتهامات باتصالات مزيفة من شركة أدرجت علنا في بورصة ميلانو، وعرقلة وكالات مراقبة وفبركة فواتير والتلاعب بالسوق.