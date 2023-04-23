برشلونة يقترب من لقب الليغا بفوزه على أتلتيكو مدريد

فرض برشلونة تدريجيًا نفسه في أجواء المباراة وتلقى توريس كرة داخل المنطقة من الجهة اليسرى وكانت أخطر فرصة عندما استغل الدولي الهولندي العائد إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة فرينكي دي يونغ كرة

حقق برشلونة الأهم واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-0، الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على ضيفه سيلتا فيغو 2-0 السبت.

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي بعدما مكن الأخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره ووضع حدًا لسلسلة من ست انتصارات تواليًا لأتلتيكو في الليغا.

وكان أتلتيكو مدريد صاحب الأفضلية نسبيا في الشوط الأول وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين، الأولى بعد ثوان فقط من انطلاق المباراة بتسديدة للاعب النادي الكاتالوني السابق الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (1)، والثانية بتسديدة قوية زاحفة للمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا كرة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (19).

وفرض برشلونة تدريجيًا نفسه في أجواء المباراة وتلقى توريس كرة داخل المنطقة من الجهة اليسرى وكانت أخطر فرصة عندما استغل الدولي الهولندي العائد إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة فرينكي دي يونغ كرة داخل المنطقة وهو على الأرض فسددها قوية فوق العارضة بسنتمترات قليلة (33).

وكاد غريزمان يفعلها بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها تير شتيغن قبل أن يشتتها الدفاع (35).

ونجح توريس في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من البرازيلي رافينيا عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة إلى يسار حارس المرمى السلوفيني العملاق يان أوبلاك (44).

وتابع برشلونة أفضليته مطلع الشوط الثاني وسدد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة من مسافة قريبة بين يدي أوبلاك (46).

وأبعد أوبلاك تسديدة قوية لتوريس من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (47)، وكاد غافي يضيف الهدف الثاني مستغلا دربكة داخل المنطقة فسدد كرة زاحفة قوية بجوار القائم الأيمن (61).

وحذا حذوه رافينيا إثر تمريرة عرضية قوية من ليفاندوفسكي ارتطمت بساقيه والتقطها أوبلاك (72).

ورد أتلتيكو مدريد بتمريرة عرضية للبديل ألفارو موراتا إلى غريزمان أمام المرمى فلعبها بكعبه تصدى لها تير شتيغن على دفعتين (73).

وفوَّت ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لتعزيز تقدم فريقه عندما تلقى كرة خلف الدفاع ففضل تسديدها بيمناه من مسافة بعيدة مستغلا خروج أوبلاك من عرينه بدل تمريرها إلى رافينيا غير المراقب والذي كان في وضع أفضل منه لهز الشباك (77).