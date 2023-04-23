ريال مدريد يواصل الضغط على برشلونة بثنائية في مرمى سيلتا فيغو

واصل ريال مدريد الضغط على برشلونة بثنائية في مرمى سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

تغلب ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ترجم ماركو أسينسيو مهاجم الريال أفضلية فريقه إلى هدف أول جاء في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية من البرازيلي فينيسوس جونيورز حولها الأول بباطن قدمه داخل المرمى.

وأثمرت الرغبة الواضحة في التسجيل لكتيبة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، هدفا ثانيا وقع عليه المدافع إيدير ميلتاو عند الدقيقة 48 برأسية رائعة إثر ركلة زاوية نفذها أسينسيو.

وبهذا رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 8 نقاط قبل مباراة الفريق الكتالوني مع أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.

بالمقابل تجرع سيلتا فيغو مرارة الهزيمة الثانية تواليا و12 بالمجمل في الدوري هذا الموسم، ليبقى رصيده متوقفا عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.